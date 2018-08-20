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جون كاسن: ندعم الإصلاح الاقتصادى بمصر

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كاسن
كاسن

وكالات : حنان حمدتو

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قال جون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة، إن بلاده تدعم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة داعش والتطرف.

وجاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول رؤيته للجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي خلال اللقاء الذي عقده السفير كاسن مع عدد من المحررين الدبلوماسيين بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير للمملكة المتحدة لدى مصر بالأمس.

وقال السفير البريطاني: "إنه كجزء من الشراكة التي تربط بين البلدين يتم الحديث عن التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي ونحترم الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية ونركز الآن على كيفية الاستمرار".

وأعرب عن فخر بلاده في الاستثمار بمصر من خلال شركات كبيرة مثل بريتش بترويليوم.. قائلا: "إنه يفخر أيضا بمساهمة بلاده في الشمولية الاقتصادية من خلال مبادرات مثل "مصر تبدأ" ولكنه يشعر بأن المليون دولار المخصص للمبادرة لم يكن كافيا وبالفعل تمت مضاعفته".

كما أعرب عن فخره بالتعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم , موضحا أن هناك ما يقرب من 20 ألف طالب مصري يدرسون للحصول على شهادات بريطانية، معربًا عن أمله في أن تتم إتاحة الدراسة البريطانية للشباب المصري في مصر حتى لا يضطروا إلى السفر.

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