سجال بين "عيد" و"البرادعي" بسبب الإعلام

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محافظات الجمهورية

الأضاحى

ساحات الصلاة

وزارة االاوقاف

وجه المحامي الحقوقي جمال عيد رسالة إلى الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، بشأن هجومه على الإعلام ومواقع التواصل.

وقال عيد فى تغريدته للبرادعى: "وكأنك بهذا الهجوم على شبكات التواصل تساعد أنظمة حكم مستبدة أوتوقراطية!! الإنترنت كما هو لم يتغير، به مؤيدون ومعارضون، معجبين بك وكارهين لك، تلك ميزته وتلك سماته، يتيح الحرية للجميع".

وتابع "عيد" موجهًا حديثة لـ"البرادعي"، قائلًا: "انتقد من يسيء لك، واترك الإنترنت في حال، ولا تنسى أن خصومك هم خصوم للإنترنت ويحاولون خنقه".

كان البرادعي قد نشر تغريدة عاتب فيها ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل من أخبار، قائلًا: "ما نراه على مواقع التواصل وفى الإعلام يثير الفزع بالنسبة لحاضر ومستقبل الوطن العربى".

وأضاف، "البرادعي" في تغريدته: "كم هائل من الغيبوبة العقلية والانحطاط الخلقى والتصحر القيمى، فالفرق بين الإنسان والدواب هو العقل والعقل ركيزته العلم بمعنى المعرفة والقيم، غياب التعليم المتميز جريمة متكاملة الأركان".

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