الأوقاف تشكل غرفة لمتابعة ساحات الصلاة والذبح الشرعى فى العيد

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وكالات : حنان حمدتو

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طالبت وزارة الأوقاف المواطنين بأن تتم عملية الذبح من أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد إلى ما قبل غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، مضيفةً أن حصيلة صكوك الأضاحي لديها حتى الآن تجاوزت 28 مليون جنيه وتأمل مضاعفة المبلغ لصالح الفقراء.

وفي سياق متصل أعلنت الوزارة في بيان لها عن تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني وفريق عمل معه بالديوان العام و27 غرفة عمليات فرعية بالمديريات الإقليمية لمتابعة ساحات العيد وصكوك الأضاحي ومتابعة الذبح في الأوقات الشرعية وجمع الجلود وتوزيع اللحوم على مستحقيها في أنحاء الجمهورية.

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