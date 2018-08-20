مفاجأة مدوية عن توليد الكهرباء فى إثيوبيا

20 أغسطس 2018 - 10:24 ص

ذكر موقع "إثيوبيا إنرجي" في نسخته الإنجليزية، أن الحكومة الإثيوبية دشنت أول مصنع لتحويل النفايات إلى طاقة، موضحًا أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة لحماية اقتصادها المزدهر مؤخرًا والتنوع في مصادر الطاقة لبلادها.

وتابع الموقع، في تقريره، أن مصنع "ريبي" لتحويل النفايات إلى طاقة هو الأول من نوعه في أفريقيا بحسب القائمين على المشروع الممول بشكل كامل من الحكومة الإثيوبية.

ومن المتوقع أن يعالج المصنع أكثر من 1400 طن من النفايات يومياً، وأن ينتج طاقة كهربائية تقدر بـ25 ميجاوات.

وأشار الموقع إلى إن الفائدة المباشرة من وراء إنشاء محطة الطاقة هي القدرة الإضافية التي يتم بناؤها في قلب مركز التحميل الرئيسي الذي يدفع محفظة موارد الطاقة المتجددة للبلاد في اتجاهات متعددة.

وأضاف أن الميزة الثانية هي أن إثيوبيا تعتمد إلى حد كبير على الطاقة الكهرومائية لدفع الاقتصاد المزدهر، وكثيرًا ما ينظر إلى أمن الطاقة على أنه معرَّض للخطر في أوقات الطقس الأكثر جفافًا.

ونوه التقرير بأن البلاد تتحول ببطء ولكن بثبات إلى تنوع إمدادات الطاقة، ويعتبر مصنع "ريبي" أحدث إضافة إلى الطاقة الكهربائية الإثيوبية، وقدرة الطاقة لحماية الاقتصاد في مثل هذه الظروف غير المواتية.

واستطرد التقرير أن الفائدة الأهم من وراء إنشاء محطة لتوليد الطاقة من النفايات هي التخلص من كميات القمامة المنتشرة في البلاد، فضلاً عن التخفيف العبء على إدارة النفايات في العاصمة، أديس أبابا، غير الفوائد الصحية المترتبة على ذلك.

وبدوره، قال الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشومي، إن "إثيوبيا قامت باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة المستدامة وإن الحكومة "تأمل من خلال هذا المشروع تحويل الخطر المتزايد للنفايات في وسط المدينة إلى فرصة اقتصادية".

وتم إنشاء المشروع بالاشتراك مع شركة كامبردج للصناعات المحدودة (CIL ) وشريكتها الشركة الوطنية الصينية للهندسة الكهربائية (CNEEC )، وتبلغ تكلفته 95 مليون دولار أمريكي وقد تم تصميمه أصلاً بطاقة تبلغ 50 ميجاوات.