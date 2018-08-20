الوزراء ينفى نقص السلع التموينية بالتزامن مع العيد

20 أغسطس 2018 - 10:33 ص

أوضح المركز الإعلامى بمجلس الوزراء، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت أنباء نقص السلع بشكل قاطع، مؤكدا أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية بل إن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يوميا بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين وفروع مشروع (جمعيتي)، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع الاحتياطات الإستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي احتياجات المواطنين خلال الأشهر المقبلة، وأكدت أن مخزون السلع الإستراتيجية يكفى احتياجات المواطنين لمدة 5 أشهر وأنه لأول مرة يرتفع رصيد السكر إلى فترة 7،5 شهر والزيت 3،5 شهر، والقمح لمدة 4 أشهر، واللحوم والدواجن تكفي حتى نهاية عام 2019، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين على البطاقات ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأعلنت الوزارة الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من اللحوم بأنواعها السوداني والضاني واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والشوادر بالمحافظات، وفروع مشروع جمعيتي بأسعار مناسبة، وذلك للمساهمة في ضبط الأسعار والأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى، بما يحول دون حدوث أي أزمات أو نقص في اللحوم.