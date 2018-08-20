» فضيحة جنسية لمنتخب شهير تتسبب فى طرد لاعبيه

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أعلنت اللجنة الأولمبية اليابانية، طرد 4 من لاعبي منتخب كرة السلة المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الـ18  المقامة فى إندونيسيا وإعادتهم إلى بلادهم، على خلفية ممارستهم البغاء.

وأمضى الرياضيون الأربعة ليلة الأربعاء الخميس في أحد الأحياء المعروفة بانتشار الدعارة فيها بملابسهم الرياضية الرسمية الخاصة بالمنتخب الوطني الياباني لكرة السلة، كما جاء في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الأولمبية اليابانية في العاصمة الإندونيسية، مشيرة إلى أنها طلبت من اللاعبين الأربعة مغادرة إندونيسيا فورا والعودة إلى اليابان، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وقال ياسوهيرو ياماشيتا، رئيس البعثة اليابانية إلى الدورة: «أشعر بالعار.. نتقدم بخالص الاعتذار، ونعتزم إعطاء الرياضيين نصائح مفصلة من الآن وصاعدا».

كان لاعبو كرة السلة الأربعة تناولوا العشاء في جاكرتا بعد مغادرتهم القرية الأولمبية الخاصة بإقامة الرياضيين المشاركين في الألعاب بوسط العاصمة الإندونيسية، وتوجهوا، حسب ياماشيتا، إلى أحد الفنادق للقاء فتيات يعملن بالبغاء، بعد إرشادات من أشخاص في الشارع.

من جانبه، تقدم يوكو ميتسويا، رئيس الاتحاد الياباني لكرة السلة، بالاعتذار إلى الشعب الياباني، واللجنة الأولمبية اليابانية وجميع الذين يدعمون كرة السلة اليابانية عن هذا الحادث المؤسف.

وأضاف: «سنتخذ العقوبة المناسبة بحق اللاعبين الأربعة بعد اطلاعنا على كل التفاصيل الخاصة بالقضية.. نحن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان عدم تكرار هذا النوع من الفضائح». تأتي مسألة إبعاد لاعبي منتخب كرة السلة الأربعة يويا ناجايوشي، وتاكويا هاشيموتو، وتاكوما ساتو، وكيتا ايمامورا، لتزيد من إحراج اليابان التي اضطرت سابقا إلى إبعاد السباح نايوما توميتا من دورة الألعاب الأسيوية السابقة في أينتشون بكوريا الجنوبية عام 2014، بعد ضبطه بكاميرا فيديو سرية وهو يسرق الكاميرا الخاصة بأحد الصحفيين.

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