مذيعة شهيرة تكشف عن تفاصيل مرضها لأول مرة

20 أغسطس 2018 - 10:39 ص

وجهت المذيعة سالي عبد السلام رسالة إلي جمهورها مطالبة منهم بأن يدعو لها، بسبب تعرضها لمرض أحل بها.

وقالت "عبد السلام"، في تدوينة على حسابها الخاص بـ"تويتر": "بقالي يومين مستنية أتأكد.. ملحقتش أوقف الكورتيزون شهرين! لسه عارفة من شوية إني لازم أرجعله تاني، وجرعة أكبر من المرة اللي فاتت".

وأضافت: "مناعتي بتهاجم شعري تاني وعايزة توقعه وحصل زي المرة اللي فاتت أو أكتر، الحمد لله، ولازم الكورتيزون عشان يوقف نشاطها.. سبحانك ادعولى شكرا".

يذكر أن سالي عبد السلام خاضت معاناتها مع مرض مناعي أصاب شعرها منذ ما يقرب من عام وأدى إلى تساقطه.