"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بصندوق لرعاية المفصولين تعسفيًا

20 أغسطس 2018 - 10:48 ص

طالب محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بعمل صندوق لرعاية حقوق العمال المفصولين تعسفيًا من المصانع والشركات، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتبع الجهة المخصصة أو الإدارية المسئولة عن الحقوق العمالية فى مصر .

وأضاف العسقلانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يأتى العيد ولدينا عشرة عمال فصلوا من بسكو مصر في القاهرة ومثلهم فى مصنع الإسكندرية فصلتهم إدارة الشركة الأمريكية كلوجز ضمن عدد من عمال كادحين يجري تصفيتهم تمهيدًا لبيع أراضي وعقارات الشركة".

وتابع مرددًا: "الأزمة إن فصل العمال الآن وفى هذه الظروف الاقتصادية يضعهم وأسرهم وأولادهم في مهب الريح. وللأسف ليس هناك جهة تدافع عنهم أو تساعدهم علي متطلبات الحياة، لذلك اقترح أن يكون لدينا صندوق نكتتب فيه لجميع العمال المفصولين على أن يتبع الجهة المختصة، ويكون لجميع العمال وليس عمال بسكو مصر فقط حتى نقدم لهم أموال كبديل عن رواتبهم حتى يتمكنوا من العمل في مكان آخر".