» فتاة تتزوج داخل المستشفى وتذهب لتدفن زوجها فى المقابر

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صورة الزوج
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وكالات_ أحمد الشربينى

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لم تتخل الشابة البريطانية عن حبها الذى دام أكثر من عامين مع عشيقها المصاب بالسرطان حتى كللت حبها بالزواج منه داخل المستشفى، على الرغم من تأكدها من وفاته.

وذكر موقع "ديلي ميل"، أن الفتاة"ميشيل وايت" تزوجت من حبيبها مريض السرطان وذهبت إلى المقابر لتدفنه.

وأضاف الموقع أن الزوجين عاشا قصة حب غرامية استمرت عامين، وقبل موعد زفافهما بأيام عادت "ميشيل" إلى المنزل لتجد حبيبها ملقى على الأرض وفاقد الوعي، لتسرع به على الفور إلى المشفى، وتُقرر زواجهما بشكل قانوني، وبالفعل دعت العروس الأصدقاء واحتفلت بالزواج رسميًا داخل المشفى.

"لقد كان الأمر أشبه بالسباق مع الزمن، لم امتلك سوى 20 ساعة فقط للتحضير وترتيب حفل الزفاف، كان الجميع سخيًا جدًا معي، لقد تعاونوا جميعهم.. وكان "سكوت" بالكاد يتكلم، ولكن عندما سألوه هل تأخذ هذه المرأة زوجة لك أجاب بصوت عالٍ: أنا متأكد من فعل ذلك.

هكذا روت الشابة البريطانية اللحظات الأخيرة التي سبقت وفاة زوجها، ما بين استعدادها للعرس، وزفافها الذي لم يكتمل سوى بدفن شريكها، وتوديعه للحياة.

يُذكر أن الفقيد، كان دائم الشكوى من عسر الهضم، واعتقد الأطباء أنه يُعاني من قرحة المعدة، ولكن تطور الأمر معه أثبت إصابته بسرطان "المريء"، ومن ثم الكبد، الأمر الذي جعل استمراره في الحياة شبه مستحيل.

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