» "أبل" تستعد لهذه التقنية بحلول عام 2025

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وكالات : حنان حمدتو

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نشر موقع "إنترناشونال بزنس تايمز"، خطة شركة أبل الأمريكية للأجهزة الذكية والكمبيوتر، لإنتاج سيارات بحلول 2025، مضيفًا أن الشركة تنوي التوسع في مشاريعها لتشمل أسواقا وزبائن  جدد.

وتوقعت مذكرة بحث أجراها المحلل مينغ تشي كو، أن تطرح "أبل" سياراتها خلال السنوات القليلة المقبلة بعدما كثر الحديث عنها مؤخرا، مشيرة إنها ستكون ذاتية القيادة حسب أغلب التقديرات.

وتأتي هذه التقارير بعد ورود أنباء مفادها أن الشركة الأمريكية شيدت مؤخرا في العاصمة الألمانية برلين، "مكتبا سريا" يكرس معظم جهوده لتقنيات النقل، وذلك بالاستعانة بفريق من مهندسي السيارات المتخصصين ، وترجح الأنباء أن يكون المكتب مرتبطا بمشروع "سيارة أبل".

وكانت "سامسونغ"، المنافس الرئيسي لأبل في سوق الهواتف الذكية، أعلنت عام 2015 تجهيزها لفريق جديد سيعمل على تقنيات السيارات ذاتية القيادة، بالتركيز على تطوير مكونات بدلا من تصنيع سيارة بالكامل، دون الإفصاح عن المزيد من المعلومات.


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