الملك "سلمان" يتكفل بنفقات الهدى للحجاج المصريين

20 أغسطس 2018 - 11:36 ص

قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بدفع نفقات الهدى لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام والذي أسر شهداء الجيش والشرطة بمصر.

وبحسب وكالة "واس" السعودية أعلن ذلك وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وقال إن هذه المكرمة شملت جميع المستضافين فى البرنامج من بينهم ذوو شهداء فلسطين وشهداء الجيش والشرطة المصرية، وأهالي شهداء ومصابى الجيش السودانى والجيش الوطنى اليمنى المشارك فى عاصفتى الحزم وإعادة الأمل، إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من أكثر من 94 دولة.

وأوضح أن تكفل خادم الحرمين الشريفين بذلك مكرمة غير مستغربة، وتقديرًا لضيوفه الذين حجوا بيت الله الحرام لهذا العام، وامتدادًا لعطائه السخي للمسلمين أجمعين، مشيرًا إلى أن هذا العطاء المتجدد من خادم الحرمين الشريفين يؤكد اهتمامه بإخوانه المسلمين، ونصرة قضاياهم.

وبين وزير الشئون الإسلامية أن عدد المستفيدين من هذه المكرمة بلغ 5400 حاج وحاجة من مختلف دول العالم، لافتًا الانتباه إلى أن اللجنة التنفيذية للبرنامج بدأت العمل على تنفيذ هذه المكرمة، وجرى إبلاغ جميع الضيوف، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذه.