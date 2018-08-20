  • الإثنين 20 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:00 م
بحث متقدم
بالأرقام.. تفشي ظاهرة الجنود المرضى نفسيا بالجيش الإسرائيلي

تفشي ظاهرة الجنود المرضى نفسيا بالجيش الإسرائيلي

صلاح

"هودجسون" يوجه تحذيرات شديدة للاعبيه بسبب صلاح

الملك سلمان

الملك "سلمان" يتكفل بنفقات الهدى للحجاج المصريين

الحج

شاهد.. وفاة موسيقار شهير أثناء أداء فريضة الحج

صورة الخبر

مفاجأة مدوية عن توليد الكهرباء فى إثيوبيا

شهادات جديدة عن العبارة "السلام 98"

شهادات جديدة عن العبارة "السلام 98"

علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس " جمال"

علاء مبارك: التغريدة دى ممكن تحبس جمال حرام عليك

حجاج بيت الله على جبل عرفات

بث مباشر.. حجاج بيت الله على جبل عرفات

حريق مصنع بويات

حريق داخل مصنع للبلاستيك بالإسكندرية

ستوديو

مذيعة شهيرة تكشف عن تفاصيل مرضها لأول مرة

من أسر شهداء الجيش والشرطة..

الملك "سلمان" يتكفل بنفقات الهدى للحجاج المصريين

آخر الأخبار

الملك سلمان
الملك سلمان

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

هدية من الملك سلمان لحجاج البيت الحرام

#

الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسي في «نيوم»

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "بن سلمان" وعاهل الأردن

قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بدفع نفقات الهدى لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام والذي  أسر شهداء الجيش والشرطة بمصر.

وبحسب وكالة "واس" السعودية أعلن ذلك وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وقال إن هذه المكرمة شملت جميع المستضافين فى البرنامج من بينهم ذوو شهداء فلسطين وشهداء الجيش والشرطة المصرية، وأهالي شهداء ومصابى الجيش السودانى والجيش الوطنى اليمنى المشارك فى عاصفتى الحزم وإعادة الأمل، إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من أكثر من 94 دولة.

وأوضح أن تكفل خادم الحرمين الشريفين بذلك مكرمة غير مستغربة، وتقديرًا لضيوفه الذين حجوا بيت الله الحرام لهذا العام، وامتدادًا لعطائه السخي للمسلمين أجمعين، مشيرًا إلى أن هذا العطاء المتجدد من خادم الحرمين الشريفين يؤكد اهتمامه بإخوانه المسلمين، ونصرة قضاياهم.

وبين وزير الشئون الإسلامية أن عدد المستفيدين من هذه المكرمة بلغ 5400 حاج وحاجة من مختلف دول العالم، لافتًا الانتباه إلى أن اللجنة التنفيذية للبرنامج بدأت العمل على تنفيذ هذه المكرمة، وجرى إبلاغ جميع الضيوف، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "هازارد" يحسم مصيره مع تشيلسي بالبقاء
» "أبل" تستعد لهذه التقنية بحلول عام 2025
» دراسة تحذر: مادة مسرطنة بمواد شركة غذائية مشهورة
» فتاة تتزوج داخل المستشفى وتذهب لتدفن زوجها فى المقابر
» فضيحة جنسية لمنتخب شهير تتسبب فى طرد لاعبيه
» وفاة أفنيرى أول صحفى إسرائيلى أجرى حوار مع عرفات
» مكة تناشد الحجاج بهذا الأمر فى يوم عرفات
» بالفيديو.. فلبينية تعلن إسلامها في الهاتف
» شاهد.. أصعر مليارديرة فى العالم
» 2025 .. إنتاج أول سيارة ماركة "أبل"
» العثور على "أتلانتس" الألمانية بطريقة غير متوقعة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء