هل تشهد العلاقة بين مصر والسلطة الفلسطينية توترات؟

20 أغسطس 2018 - 11:50 ص

قالت صحيفة "إسرائيل هويتا" في نسختها الألمانية، إن بوادر توتر يلوح في الأفق بين السلطات المصرية ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مرجعة ذلك إلى رفض الأخير اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والتي تلعب فيه مصر دور الوسيط، وفق قولها.

ويبدو أن العلاقات المتوترة بين مصر والسلطة الفلسطينية تزداد سوءاً، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الحياة" العربية التي تتخذ من لندن مقراً لها.

وأرجعت الصحيفة السبب في ذلك إلى رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اتفاق التهدئة الذي تعمل القاهرة ومعها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، على إنجازه جنباً إلى جنب مع المصالحة الفلسطينية.

ونوهت الصحيفة بأن غالبية الفصائل الفلسطينية الموجودة في القاهرة وافقت على التهدئة باستثناء "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي تمسكت بـ"أولوية المصالحة الوطنية"، في وقت شدد المجلس المركزي الفلسطيني في ختام اجتماعاته في رام الله أمس الأول السبت على القطيعة مع واشنطن، وعلى أن التهدئة مسؤولية منظمة التحرير .

وأثناء الاجتماع ، شدد "عباس" خلال خطاب في رام الله على أن السلطة الفلسطينية لن تقبل دولة منفصلة في قطاع غزة"، مضيفًا: "إن جهود حزب فتح للتصالح مع حماس لا علاقة لها باتفاق وشيك على وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل" .

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة على الأمر، إن "عباس" يتشدد في ما يتعلق بالمصالحة وبشروطه المتمثلة في تسليم "حماس" قطاع غزة كاملاً ودفعة واحدة للسلطة.

كما يشترط "عباس" أن يوقع على اتفاق التهدئة وفد يمثل منظمة التحرير برئاسة عضو لجنتها التنفيذية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، على غرار توقيع اتفاق التهدئة عام 2014، وهو ما ترفضه حركة "حماس".