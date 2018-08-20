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"جوجل درايف" السر وراء عدم فقدان رسائل "واتس آب" القديمة

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جوجل
جوجل

وكالات : حنان حمدتو

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قررت شركة "جوجل" السماح لمستخدمى  "واتس آب"  بنسخ حساباتهم دون أن يأخذوا من بياناتهم المجانية التي تبلغ 15 جيجا بايت، وقد تقضي هذه النسخ الاحتياطية على البيانات القديمة، وبذلك سيفقد المستخدمون رسائلهم الأولية  في حساباتهم .

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تقريرا يفيد بأن مستخدمي  تطبيق "واتس آب" يمكن أن يخسروا بياناتهم القديمة، وذلك بعد قرار "جوجل" ، وحال كان الحساب غير مدعوم قبل 12  نوفمبر المقبل، فإن المستخدم قد يفقد جميع بياناته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الجديد بين "واتس آب" و"جوجل"، سيسمح بنسخ جميع أنواع الرسائل على "جوجل درايف"، وذلك دون أن يستهلك شيئا من المساحة المخصصة لك على "جوجل درايف" لحفظ ملفاتك.

لذلك يمكنك المحافظة على رسائلك القديمة بالقيام بما يلي: تأكد أولاً من إعداد وتجهيز "جوجل درايف" على هاتفك، ثم فتح "واتس آب" واختر إعدادات ثم دردشات، ثم قم باختيار نسخ احتياطي للدردشات، وسيقوم التطبيق أتوماتيكيا بنسخ الرسائل على جوجل درايف، وحاول دائما استخدام وصلة "USB " وانقل رسائلك الصوتية والصور والفيديو على حاسوبك الخاص كنسخة احتياطية أخرى، حال نسيت حفظها على "جوجل درايف".

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