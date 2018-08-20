نوح : "النجاة من حكم الإخوان".. نعمة من الله

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نعمة الأمان

قلب مصري واحد

أعرب المحامي والحقوقي مختار نوح عن سعادته بالكثير من النعم التي أنعم الله بها عليه وعلى المصريين في الأعياد.

وأضاف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في الأعياد اذكروا نعمة الله" نجاة الله فضل.. ونعمة الأمان فضل.. وصون عرضي فضل.. ووحدة أمتي المسيحيين منهم والمسلمين فضل.. والشكر فضل.. وتعفير وجهي بأرض الله لا يكفي للتعبير عن الاعتراف بفضله.

وتابع نوح فى ذكر النعم فى الأعياد: كنت أنتظر في كل عيد من يقتحم علي بيتي ليصحبني إلى عالم مجهول ويحاسبني علي ما لا أعلمه، فقد كنا نحكم باسم الفساد، وزادنا رعبًا من جاء يحكمنا باسم الدين فكان ذلك فسادًا أشد، ولا أقول إلا ما علمه لي الله "وكنتم علي شفا حفرة من النار فأنقذكم منها".

وأضاف: يا رب كما رزقتنا النجاة من النار فعلمنا كيف نشكرك.. وكل سنة وشعب مصر علي وعي وعلي ثقة وعلي قلب مصري واحد.

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