مصرع فتاة سقط عليها مخالفات ترميم عقار بالإسكندرية

20 أغسطس 2018 - 12:30 م

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة، إثر سقوط أحد الأشخاص مخالفات ترميم عقار من شرفة المنزل عليها بالإسكندرية.

وردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية يفيد بسقوط جسم صلب على سيدة من عقار كائن بشارع ابن نفيس منطقة المعمورة البلد دائرة القسم.

وأثناء قيام ش ع ع سن 45 لحام بإلقاء مخلفات أعمال الترميم بالشقة خاصته بالعقار محل البلاغ بالطريق العام سقطت على س. ر. ص 18 سنة و م. ا. م 18 سنة " طالبتان - مقيمتان منطقة المعمورة البلد دائرة القسم" ما أدى لوفاة الأولى وإصابة الثانية بكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.