  • الإثنين 20 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:52 م
بحث متقدم
رونالدو

شاهد.. رونالدو يحدث كارثة فى أول ظهور مع يوفنتوس

الرئيس السيسي

الرئيس "السيسى" يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى

أمريكا حاولت اغتيال القس المحتجز في تركيا

أمريكا حاولت اغتيال القس المحتجز في تركيا

أديب

أديب: "كل سنة والشعب القطرى بصحة وسلام"

عبد العزيز النجار

"النجار": هذه الذنوب لا تُغفر يوم عرفة

نوح : "النجاة من حكم الإخوان".. نعمة من الله

نوح: "النجاة من حكم الإخوان" نعمة من الله

حجاج بيت الله على جبل عرفات

بث مباشر.. حجاج بيت الله على جبل عرفات

تواضروس

مفاجآت جديدة صادمة فى مقتل الأنبا أبيفانيوس

صورة الخبر

هل تشهد العلاقة بين مصر والسلطة الفلسطينية توترات؟

بالأرقام.. تفشي ظاهرة الجنود المرضى نفسيا بالجيش الإسرائيلي

تفشي ظاهرة الجنود المرضى نفسيا بالجيش الإسرائيلي

"الكعبة" تتزين بكسوتها الجديدة

المصريون لايت

الكعبة
الكعبة

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة مستريح القاهرة الجديدة للاطلاع

#

زحام مروري بشارع الثورة بمصر الجديدة

#

تعرف على الأسعار الجديدة للأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة

#

بعد فيديو هروبها.. غدًا استئناف اللبنانية منى المذبوح

الذهب

الكعبة

الحرير

كسوة

الفضة

تم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأفاد مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصوري بأنه تم بعد أداء صلاة الفجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث تم رفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم وتم تثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب بعد أن تم حلّ حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل وبقي الجنب الجديد، وتكررت العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها تم وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

وأضاف: بدأت هذه العملية أولاً من جهة الحطيم، لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب وبعد أن تم تثبيت كل الجوانب تثبت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك تم وضع الستارة التي احتاجت إلى وقت وإتقان في العمل، وذلك بعمل فتحة تقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود والتي تقدر بحوالي 3،30 أمتار عرضاً حتى نهاية الثوب، ومن ثم تم عمل ثلاث فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيرا تم تثبيت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب.

وأوضح  المنصوري أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وبين أن الكسوة تستهلك نحو (670) كيلو جرامًا من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود و120 كيلو جراماً من أسلاك الذهب و100 من أسلاك الفضة.

وأشار إلى أنه يعمل في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة قرابة (200) صانع وإداري، وجميعهم من المواطنين المدربين والمؤهلين والمتخصصين، مبينًا أن أقسام المجمع هي: قسم المصبغة والنسيج الآلي وقسم النسيج اليدوي وقسم الطباعة وقسم الحزام وقسم المذهبات، وقسم خياطة.

وتجميع الكسوة الذي يضم أكبر مكينة خياطة في العالم من ناحية الطول حيث يبلغ طولها 16 متراً وتعمل بنظام الحاسب الآلي مبينا أن هناك بعض الأقسام المساندة مثل: المختبر والخدمات الإدارية والجودة والعلاقات العامة والصحية للعاملين والسلامة المهنية بالمجمع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. كيف واجه هذا الرجل الفيل الغاضب
» شاهد.. ثعبان يرقص ليحصل على الطعام
» بالفيديو.. قسيس يتحدى أفعى فتلدغه
» "إيه السؤال ده".. رد إيمي سمير غانم على إعلامية أحرجتها
» "الكعبة" تتزين بكسوتها الجديدة
» بريطانى يحتفظ بتمساح استوائي فى غرفة نومه
» "هازارد" يحسم مصيره مع تشيلسي بالبقاء
» "أبل" تستعد لهذه التقنية بحلول عام 2025
» دراسة تحذر: مادة مسرطنة بمواد شركة غذائية مشهورة
» فتاة تتزوج داخل المستشفى وتذهب لتدفن زوجها فى المقابر
» فضيحة جنسية لمنتخب شهير تتسبب فى طرد لاعبيه

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء