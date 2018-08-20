أديب: "كل سنة والشعب القطرى بصحة وسلام"

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وجه الإعلامي عمرو أديب التهنئة للشعب القطري بمناسبة علي الأضحى المبارك.

وقال في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "قابلت مواطنًا قطريًا وطلب منى ألا أهاجم بلده فقلت له بسيطة جدًا خلى حكومتك وجزيرتك تسيبنا في حالنا وإحنا نسيبكوا في حالكم وكل سنة وحضرتك والشعب القطري بصحة وسلام".

واختتم تدوينتة بقوله: "إحنا بلد مش ناقصة معارك ملهاش لازمه لكن لو اضطرينا حندافع بقوة".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "أديب"، حيث قال إسماعيل علي قائلًا: "كان ممكن تأجل التويتة شوية وتخلينا نحس بتوحد المسلمين في يوم عرفة بدون جدال".

وتابع آخر قائلَا: "رد مقنع .البادي أظلم برافو عمرو".

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