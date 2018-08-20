شاهد.. رونالدو يحدث كارثة فى أول ظهور مع يوفنتوس

20 أغسطس 2018 - 12:54 م

أصاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدون حارس مرمي كييفو فيرونا، ستيفانو سورينتينو وكسر أنفه ما أفقده الوعي في أول ظهور له مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفقد سورينتينو (39 عاما) الوعي لبعض الوقت بعد تدخل قوي من رونالدو في الوقت بدل الضائع من المباراة أول أمس، قبل أن يستبدل اضطراريا.

وأكد نادي الحارس ، أن حارس مرماه المخضرم سورينتينو كسر في الأنف وأصيب في الكتف خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام يوفنتوس 2 - 3 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.