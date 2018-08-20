نقل 33 حاجا مصريا لمستشفيات مشعر عرفات

20 أغسطس 2018 - 02:34 م

أفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأنه تم نقل 33 حاجا مصريا محتجزا بالمستشفيات السعودية إلى مستشفيات مشعر عرفات ومنى عبر سيارات إسعاف مجهزة من وزارة الصحة السعودية، وذلك بسبب التدافع في أداء مناسك الحج.

وأضاف مجاهد أنه تم خروج 14 مريضا محتجزا في المستشفيات السعودية أمس ليصبح الإجمالي 35، لافتًا إلى عدم نقل 2 من المرضى لعدم استقرار حالتهم الصحية.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى وضع خطة طبية خلال فترة المشاعر، تتضمن المرور على مستشفيات مشعر عرفة، بالإضافة إلى تكوين نوبتجيات من الأطباء تتواجد في مستشفيات منى، لاستمرار

وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضاً فرق طبية للمرور على المستشفيات لمتابعة مرضى الغسيل الكلوي والتنسيق لهم، فضلاً عن فرق للتأكد من انضباط الأطباء.

جدير بالذكر أنه يوجد 8 مستشفيات في مشعر منى وعرفات، وهم مستشفيات منى الجسر، منى الطوارئ، منى الشارع الجديد، منى الوادي، عرفات العام، شرق عرفات، جبل الرحمة، نمرة.