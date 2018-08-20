القبض على 3 مسئولين لتورطهم بقضايا فساد

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متابعات : حنان حمدتو

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فساد

النيابة

نظافة

اسكندرية

اخلتاس

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب،  القبض على ثلاثة مسئولين بإحدى الشركات الصناعية بالإسكندرية واتهامهم باستغلال موقعهم الوظيفي واختلاس مبالغ مالية.

ووردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا  في ببان لها ، بوجود تلاعبات مالية شابت أعمال بعض موظفى الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات بالإسكندرية.

وأسفرت جهود فرق البحث عن قيام كل مجدى.م.ع 58 سنة رئيس قطاع مصنع الخميرة بالشركة "سابقاً" ومحمد.م.م 48 سنة مدير عام المبيعات بذات الشركة "سابقاً"، رضا.س.أ 47 سنة مندوب مبيعات بذات الشركة "سابقاً".

 ورصد أن المتهمين مقيمين بالإسكندرية، باستغلال موقعهم الوظيفى وصرف بضائع على هيئة مرتجعات تالفة لعملاء الشركة من منتجات مصنع الخميرة "على خلاف الحقيقة"، واختلاس قيمتها لأنفسهم من خلال الاستيلاء على منتجات من الشركة بلغت قيمتها نحو ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وخمسة وخمسون جنيها، باستدعاء المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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