وزير النقل: تذاكر المترو مازالت مدعمة

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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وزير النقل

المترو

هشام عرفات

تذاكر

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن تذاكر مترو الأنفاق مازالت مدعمة، على الرغم من زيادتها، لافتًا إلى أن أسعار التذاكر المنخفضة في الفترة الماضية لم تكن تغطي على الإطلاق المصاريف الأساسية للتشغيل.

وأوضح "عرفات"، فى تصريحات صحفية، أن هناك مفاوضات جارية مع إحدى الشركات اليابانية لتنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق، الذي سيبدأ من 6 أكتوبر مرورا بالمتحف المصري الجديد ثم شارع الهرم ثم محطة الجيزة التبادلية ثم الفسطاط، وتستهدف الحكومة من المفاوضات مع الجانب الياباني استخدام الخبرات والأيادي المصرية في عملية التنفيذ والاستفادة من الخبرة المكتسبة في هذا السياق من الإنجازات التي تمت في أنفاق قناة السويس.

وقال إن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من تنفيذ المراحل المختلفة للخط الثالث من المترو، إذ سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة (الرابعة أ) التي تمر عبر منطقة مصر الجديدة وتنتهي عند نادي الشمس، وكذا الانتهاء من تنفيذ المرحلة (الرابعة ب) التي تنتهي بمحطة عدلي منصور على طريق القاهرة - الإسماعيلية في ديسمبر 2019.

وأضاف أن هذه المرحلة تخدم سكان المحافظات الشرقية في سيناء ومدن القناة، حيث تساعد في سهولة دخول سكان هذه المحافظات إلى قلب القاهرة عبر مترو الأنفاق دون الحاجة إلى المرور عبر الطرق الرئيسية، ما يساهم في تخفيف الضغط على طرق وشوارع القاهرة.


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