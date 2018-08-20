» رغم فضيحة السيتي.. «هدرسفيلد» يهنئ «رمضان صبحي»

20 أغسطس 2018 - 04:18 م

حرص نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، على الاحتفال بالنجم المصري رمضان صبحي، عقب مشاركته في المباراة الرسمية الأولى أمام مانشستر سيتي في الجولة الثانية من البريميرليج أمس الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين، صورة للفرعون المصري، مكتوبا عليها: «أول لاعب مصري في هيدرسفيلد.. رمضان صبحي يكتب تاريخا جديدا للنادي.

وغاب رمضان صبحي، عن المباراة الافتتاحية لـهيدرسفيلد تاون في الدورياحتفل نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بالجناح الدولي المصري رمضان صبحي، والمنضم للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب مشاركته في المباراة الرسمية الأولى أمام مانشستر سيتي في الجولة الثانية من البريميرليج أمس الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين، صورة للفرعون المصري، مكتوبا عليها: «أول لاعب مصري في هيدرسفيلد.. رمضان صبحي يكتب تاريخا جديدا للنادي.

وغاب رمضان صبحي، عن المباراة الافتتاحية لـهيدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي، والتي خسرها الفريق بثلاثية نظيفة، وشارك للمرة الأولى في الجولة الثانية قبل نهاية مباراة مانشستر سيتي بدقائق قليلة.

وجاء الاحتفال بمشاركة رمضان صبحي لكونه المصري الوحيد الذي يمثل النادي الإنجليزي طوال تاريخه، والجنسية رقم 35 بقميص هيدرسفيلد تاون في مختلف مسابقات الدوري والكأس بإنجلترا.

وانتقل رمضان صبحي إلى هيدرسفيلد تاون قادمًا من ستوك سيتي الهابط لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، مقابل 5.7 مليون جنيه إسترليني، بعد اقتناع الألماني ديفيد فاجنر، مدرب هيدرسفيلد تاون، بقدراته الفنية والإصرار على ضمه قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم «روسيا 2018» مع منتخب مصر.