» هدية «العميد» للاعبي المصري بعد التأهل الأفريقي

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منح حسام حسن المدير الفنى للمصرى البورسعيدي، لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد، كى يتمكن اللاعبون من قضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك مع أسرهم وذلك عقب وصول الفريق من موزمبيق في ساعة مبكرة من صباح غدٍ الثلاثاء.

وضمن فريق المصري التأهل إلى دور الـ8 بالكونفدرالية، بعد فوز نهضة بركان على الهلال السوداني، بالإضافة لتعادل الفريق البورسعيدي مع سونجو بهدف لكل منهما.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأربعاء بمعسكره المغلق ببرج العرب استعداداً لمباراته بالجولة الرابعة من الدورى والتى تجمعه بشقيقه الاتحاد السكندرى والمقرر اقامتها فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.


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