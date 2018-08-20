» كلوب: «صلاح» نموذج رائع لمصر

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تصريح صادم من مدرب ليفربول عن محمد صلاح

المصريون

ليفربول

صلاح

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته الغامرة بتواجد محمد صلاح، ضمن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2017-2018.

وأكد «كلوب»، أن «صلاح» نموذج رائع لبلاده مصر، مضيفا أنه يملك شخصية عظيمة خارج الملعب ولاعب رائع ونموذجي داخل المستطيل الأخضر.

وتمنى مدرب ليفربول من اللاعبين الصاعدين، اتخاذ محمد صلاح قدوة يُحتذي بها، مشددًا أن جناح منتخب مصر يستحق التواجد في قائمة الأفضل عن جدارة واستحقاق بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه.


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