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العثور على جثة طفل في أرض زراعية بالقليوبية

قبلي وبحري

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ارشيفية

علي إسماعيل

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عثر أهالي قرية قرقشندة بطوخ بمحافظة القليوبية على جثة طفل ملقاة في أرض زراعية، وتم نقل الجثة لمستشفى طوخ.

تلقى العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل يدعى "مصطفى. ع. ص" 3 سنوات، مقتولا وملقاة خلف منزل جدته بقرية قرقشندة دائرة المركز، وتم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية.

وعلى الفور انتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، والمقدم أحمد سامى، رئيس مباحث المركز، وبمناظرة الجثة تبين أنها فى حالة تحلل، وتوصلت التحريات إلى أن الطفل متغيب عن منزل جدته منذ 3 أيام، وقام والده بتحرير محضر بمركز الشرطة يوم 18 من الشهر الجارى، وتحرر المحضر رقم 11976 وتولت النيابة التحقيق


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