» صدام بين نجم الريال وصحيفة تابعة لبرشلونة

20 أغسطس 2018 - 05:23 م

نفى لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد والمنتخب الكرواتي، رغبته في الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب «مودريتش» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «هذا أكبر هراء في التاريخ».

جاء ذلك بعدما نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، نقلاً عن لاغازيتا ديلو سبورت، أن مودريتش دافع عن إنتر ميلان أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي تواصل معه بعد شكوى قدمها ريال مدريد ضد الفريق الإيطالي لسعيه لضم لاعبه دون إذن منه.

وأبرزت الصحيفة أن مودريتش أبلغ فيفا أنه من طلب من وكلاء أعماله الاتصال بإنتر ميلان لرغبته في اللعب بجانب مواطنيه إيفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش وشيمي فيرساليكو.