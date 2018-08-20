  • الإثنين 20 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:56 م
بحث متقدم
حجاج

حجاج البيت الحرام ينفرون إلى مزدلفة

حجاج بعرفة

حاج يعفو عن قاتل ابنه على صعيد عرفات

استوديو قناة فضائية

الأمن يداهم قناة فضائية بالعجوزة

كلوب وصلاح

كلوب: «صلاح» نموذج رائع لمصر

البنك المركزي

مصر أصبحت على الطريق الصحيح اقتصاديًا

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني

إيطاليا: ما تفعله فرنسا فى ليبيا «استعمار»

عرفات

وزير النقل: تذاكر المترو مازالت مدعمة

رونالدو وصلاح ومودريتش

«صلاح» ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب فى أوروبا

تامتهمين الثلاثة

القبض على 3 مسئولين لتورطهم بقضايا فساد

ترمب: رئيس وزراء إسرائيل سيكون اسمه " محمد"

ترامب: رئيس وزراء إسرائيل سيكون اسمه "محمد"

غرق شابين أثناء الاستحمام في مياه النيل بالقليوبية

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

غرق الضحية 21 بشاطئ النخيل في الإسكندرية

#

مراسل النيل للرياضة: "بعد البوسة الشهيرة دخلت المستشفى"

#

غدا: قطع المياه عن شبرا الخيمة لمدة 18 ساعة

#

مصرع شاب غرقًا في مياه النيل بكفر الزيات

النيل

غرق

في

القليوبية

مياه

لقي شبان مصرعهما غرقا في مياه النيل أثناء استحمامهما في مياه النيل بمدينة طوخ لتابعة لمحافظة القليوبية.

تلفي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى طوخ بوصول جثة الطالب "أحمد. م" 17سنة، طالب، إثر غرقه أثناء استحمامه بنهر النيل فرع دمياط، أمام قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

كما انتشلت قوات الإنقاذ النهرى جثة "حازم. خ. ك" 16 سنة، من قرية ميت عاصم ببنها، لقي مصرعه أثناء الاستحمام بمياه النيل على طريق خط 12 أمام قرية ميت عاصم ببنها التابعة لمحافظة القليوبية، تم نقل الجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة، وعرضهم علي الطبي الشرعي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

درس عمران خان للنخبة المصرية والعربية

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» غرق شابين أثناء الاستحمام في مياه النيل بالقليوبية
» المنتخب الوطني يحتفل بـ«محمد صلاح»
» رئيس بعثة الحج: تم تصعيد الحجاج لعرفات بنجاح
» العثور على جثة طفل في أرض زراعية بالقليوبية
» صدام بين نجم الريال وصحيفة تابعة لبرشلونة
» مصر أصبحت على الطريق الصحيح اقتصاديًا
» هدية «العميد» للاعبي المصري بعد التأهل الأفريقي
» حقيقة رحيل «النقاز» عن الزمالك
» رغم فضيحة السيتي.. «هدرسفيلد» يهنئ «رمضان صبحي»
» شاهد.. كيف واجه هذا الرجل الفيل الغاضب
» شاهد.. ثعبان يرقص ليحصل على الطعام

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:08 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء