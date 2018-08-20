» المنتخب الوطني يحتفل بـ«محمد صلاح»

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مصر

المصريون

محمد صلاح

احتفل المنتخب الوطني عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بتواجد محمد صلاح لاعب ليفربول والفراعنة، ضمن قائمة الأسماء المنافسة على لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018.

وعلق الحساب الرسمي للمنتخب الوطني على منافسة «صلاح» على اللقب، قائلًا: «محمد صلاح ضمن القائمة النهاية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2017/18، الفراعنة».

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن القائمة المصغرة لأفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2017-2018، وتضم الثلاثي محمد صلاح جناح ليفربول، وكريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.


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