ضبط 1761 كيلو لحوم ودواجن فاسدة قبل حلول عيد الاضحى

تمكنت الأجهزة الرقابية في محافظة القليوبية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة قبل حلول العيد الاضحي.

فقد قامت مديرية الطب البيطري بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة بشن حملة مكبرة على الثلاجات والمحال والمصانع الغذائية والتجارية بحى غرب شبرا الخيمة حيث تم ضبط 168 كجم عبارة عن مفروم لحم ولحم بقرى وجملى وكبدة بقرى ولحوم ضأن مذبوح خارج المجزر وغير صالحة للاستعلاك الادمى وقد تم تحرير 4محاضر بالوقائع وأوصت اللجنه بالإعدام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة.

وفي نفس السياق قامت مديرية الصحة بالقليوبية، بتعليمات من الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالمرور على ثلاثة منشآت، ثلاجتين لحفظ وبيع اللحوم المجمدة، وإحدى محلات الجزارة. وأسفرت بمعرفة الطب البيطرى، عن ضبط 154 كيلو جرام كبدة مستوردة حيث تلاحظ ظاهريا عدم احتفاظها بخواصها الطبيعية، كما تبين وجود “ماعز” صالح للاستهلاك الآدمى ولكن تم ذبحه خارج السلخانة أو أى مجزر خاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي مدينة قليوب قامت حملة تموينية، من ضباط شرطة التموين بالمديرية بالاشتراك مع لجنة من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، استهدفت صاحب مجزر دواجن الكائن شارع قاسم الخولى مدخل بلقس دائرة مركز قليوب ومقيم خرطة بن سعيد عرب الحصن المطرية القاهرة، لقيامه بتجميع وتخزين هياكل الدواجن ومخلفات المجازر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقيامة بفرمها وإعادة بيعها للمواطنين والمحلات التجارية مما يعد غشاً وتدليساً وما يسببه من ضرر على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته 1.500 طن هياكل دواجن .

ومن جانبه شدد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، على ضرورة عمل حملات بيطرية وذلك بالتنسيق والتعاون مع التموين والصحة والقيام بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على بقالي التموين والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة ظاهرة الغش التجارى و إحكام السيطرة علي الأسعار لمنع تلاعب التجار بها و ضبط المخالفين و تطبيق القانون بكل حسم و قوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه و ضمان جودة و سلامة المنتج المعروض حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين .