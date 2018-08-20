حجاج البيت الحرام ينفرون إلى مزدلفة

20 أغسطس 2018 - 06:45 م

بدأ حجاج بيت الله الحرام، منذ قليل، بالتوجه إلى مالزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وذلك بعد غروب شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتقطوا بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

كان حجاج بيت الله الحرام قضوا هذا اليوم على صعيد عرفات ملبين متوجهين إلى الله بقلوب خاشعة متضرعة إلى الباري عز وجل أن يغفر ذنوبهم ويتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا واستمعوا إلى خطبة عرفة.