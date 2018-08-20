» قاصر تهرب من زوجها في الصباحية بالقليوبية

ومازال مسلسل زواج وبيع القاصرات مستمر في القليوبية وبيعهم لمن يدفع أكثر وتحت تسميات: الفقر، وعدم الشعور بالأمان، والمحافظة على الشرف، يمثل "الزواج القسري" غطاء للعديد من التجاوزات، إلا أنه لا يشكل حلاً للفتاة القاصر التي تبدأ رحلة العذاب لديها منذ لحظة زواجها، فتتعرض للعنف اللفظي والجسدي من قبل زوجها، دون أن تجد وسيلة للشكوى غير الهروب او الانتحار،

وبطلة اليوم هي لـ فتاة قاصر من القليوبية هربت من عش الزوجية في ليلة الصباحية بعد ان قام والدها بزواجها من رجل من أحد الدول العربية بعقد عرفي مقابل 125 الف جنيه، فلم تتحمل الفتاة وقررت الهروب.

ويأتي رجالا أغنياء من بلدان عربية الي القاهرة ليتزوجون فتيات مصريات قاصرات على أن يصبحن جاريات جنس لهم. ولا يدوم زواج كهذا سوى عدة أشهر صيفية يقضيها السياح العرب الاغنياء في مصر. وتصبح الفتيات المصريات، وبعضهن لم يبلغن سن الرشد بعد، ضحايا العبودية الجنسية ، وهن مضطرات ليكن جاريات لـ "أزواجهن " .

وتعود واقعة اليوم عندما تلقي العميد فوزى عبد ربة مأمور مركز طوخ، تلقي بلاغا من “م ب ج” 37 سنة ، بهروب زوجته من شقة الزوجية .

وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن وتوصلت تحريات اللواء علاء فاروق مدير المباحث إلى أن مواطن من أحد البلدان العربية تزوج فتاه تدعي “س” 17 عاما، عن طريق خاطبة وبسبب أنها قاصر تم زواجه منها عرفيا، بعد أن قام بدفع مبلغ 125 ألف جنيه لوالدها وقام باستئجار شقة لها فى منطقة الفلل بمدينة بنها، وفى الصباحية هربت الفتاة من الشقة فذهب إلى والدها لسؤاله عنها، فقال المزارع له إنها لم تأت إليه، فتوجه الزوج إلى مركز الشرطة.

تحرر محضر رقم 10979 إدارى ضد الوالد والعروس، وبالعرض علي النيابة قرر المستشار أحمد الميهي رئيس نيابة طوخ، بطلب حضور العروس، وعرض والدها على النيابة العامة برفقة تحريات المباحث.