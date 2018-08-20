كواليس ترشح «صلاح» لجائزة الأفضل في أوروبا

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم، الإثنين، كواليس اختيار المرشحين الثلاثة للمنافسة على لقب أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2017-2018.

وجاء اختيار القائمة النهائية عبر 135 شخصا، مقسمين كالتالي، 80 مدربًا الذين قادوا أنديتهم فى بطولة دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى للموسم الماضى، بالإضافة إلى 55 صحفيا يتبعون الاتحاد الأوروبى لكرة القدم.

وكشف«يويفا» عن القائمة المصغرة لأفضل لاعب فى أوروبا عن موسم 2017-2018، وتضم الثلاثى، المصرى محمد صلاح جناح ليفربول وهدّاف الدورى الإنجليزى وأفضل لاعب فى الـ«بريميرليج»، والبرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالى، والكرواتى لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

وسيتم الإعلان الرسمى عن أفضل لاعب فى أوروبا عن الموسم الماضى، يوم 30 أغسطس الجارى، فى حفل الاتحاد الأوروبى السنوى والذى ستقام فيه قرعة دور المجموعات لدورى الأبطال الأوروبى.

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