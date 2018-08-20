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مديرية أمن القليوبية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

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اللواء رضا طبيلة
اللواء رضا طبيلة

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أعلن اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، حالة الطوارئ بمديرية الأمن وداخل أقسام محافظة القليوبية، ورفع حالة الاستنفار خلال أيام عيد الأضحى، تحسبا لأى أعمال تعكر صفو المواطنين وتفسد فرحتهم بإجازة العيد داخل الحدائق العامة والمنتزهات.

وأشار طبلية، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى "الحالة ج" بجميع مدن وقري القليوبية، استعدادًا لعيد الأضحى، والتشديد على الفحص الأمني بجميع منافذ المحافظة لفحص الوافدين علي المنتزهات في القليوبية وخاصة القناطر الخيرية والتي تستقبل آلاف المواطنين في جميع الأعياد والمناسبات.

وأكد مدير الأمن أنه شدد على شن حملات مستمرة يوميًا على جميع الأحياء بالمدن والشقق المفروشة، بعد تغيير معظم رؤساء المباحث بالمحافظة لمكافحة الخارجين عن القانون، وضبط جرائم الطريق مثل إشغالات الطريق، والباعة الجائلين، والتحرش، والمضايقات للمواطنين، وفحص السيارات فى الشوارع والتأكد من سلامة بيانتها خشية إرتكاب أى جرائم .

وأضاف طبلية، انه تم وضع خطة لتأمين المواطنين، والسائحين والمنشآت الحيوية، ودور العبادة والكنائس، والأماكن العامة والمناطق الأكثر زحامًا، وتأمين الساحات والمساجد أثناء صلاة العيد، والحدائق والمتنزهات.

وقال طبلية إنه تم تكليف اللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية بتكثيف التواجد الأمنى للمحاور المرورية على الطرق الرئيسية وكافة الطرق لمدينة القناطر الخيرية التى تعد من أكثر المدن إقبالا من المواطنين للاحتفال بالعيد .

وأضاف طبلية، أن المديرية وضعت خطة أمنية لتشديد الأمن والحراسة والخدمات السرية والنظامية، والدوريات المرورية بالشوارع والمتنزهات العامة، لضبط كل من يخالف الآداب العامة وجرائم السرقات والنشل والنصب والمشاجرات .


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