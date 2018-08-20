شاب قبطى يتطوع لتوزيع لحوم الأضاحى على فقراء المسلمين

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"فادى صبحى" شاب قبطى الديانة، من محافظة الإسماعيلية، يشترك بروح الوطنية فى كل ابتهالات وروحانيات المسلمين، فهو نموذج فريد يعشق العمل التطوعى ويسعى لإسعاد من حوله، لا يفرق بين مسيحى ومسلم،  يرى فى الجميع أنهم أبناء وطن ومحافظة واحدة، تجده فى جميع المناسبات الإسلامية أول من يشارك بكل ما يستطيع، لتكون  آخرها  مبادرة "كيلو لحم" مع حلول عيد الاضحى المبارك.

نشر "فادى"، منذ أيام قليلة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشورًا يدعو فيه أصدقاءه ممن سيقومون بذبح الأضحية، بتخصيص "كيلو لحم" وإعداده داخل كيس أبيض، وكذلك ناشد من لم يشارك بأضحية بشراء "كيلو اللحم" بجانب احتياجاته، موضحًا أنه سيمر على الجميع لأخذ تلك اللحوم وتوزيعها على المحتاجين من المسلمين.


وعلق "فادى" على تلك  المبادرة، قائلا "ناس كتير محتاجه ودى أيام مفترجة وناس كتيير بتستناها من السنة للسنة عشان خير وجاي ليهم ممكن ظروفهم مبتسمحش تتوفر لهم لحمة على طول فده فرصة يشاركونا العيد"، لافتًا إلى أنه المسؤل أمام الله لتوزيع لحم "عيد الأضحى" وباسم كل سخص تبرع.

وتفاجأ فادى صبحى بأحد الجزارين يتواصلو معه ويخبره بالتبرع بـ"عجل" له ويقوم بتوزيعه على الفقراء، ليختم فادى كلامه "كده بالنسبالي عيد الأضحى وصل وبشاير خير كبير من ربنا واثق إن الجاي أحلى وأكتر بيكم عشان كل الخير يوصل لأصحابه".

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