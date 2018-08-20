بالأسماء.. 16 دولة تحتفل بعيد الأضحى الأربعاء

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يحتفل المسلمون في الجزء الشرقي من العالم، والذي يشمل جنوب آسيا، بأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 22 أغسطس، ويشمل إندونيسيا والهند وماليزيا وبروناي وجزر المالديف وموريشيوس وسريلانكا واليابان والصين، بالإضافة إلى ميانمار ونيبال وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا، حسب صحيفة "dna india " الهندية.

ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم، باستثناء الدول السابق ذكرها، بأول أيام عيد الأضحى المبارك للعام الهجرى الجاري 1439 غدًا الثلاثاء الموافق 21 أغسطس.


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