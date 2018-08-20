تامر حسني يفقد صوته خلال حفله بالساحل الشمالي

20 أغسطس 2018 - 09:55 م

فقد الفنان تامر حسني، صوته تمامًا، خلال الفقرة الأخيرة من حفله الذى أقيم فى الساحل الشمالى، أمس، الأحد، واضطر أصدقاؤه ومنتج فيلمه الأخيرة نقله إلى أحد مستشفيات الساحل الشمالى.

وأكد الأطباء أن أحباله الصوتية تعرضت لإجهاد كبير خلال الحفل، وطالب الفريق الطبى المعالج تامر حسنى بعدم الكلام نهائياً لمدة أسبوعين على أقصى تقدير، كى لا يتعرض لمشكلة كبيرة قد تؤدى إلى عدم الغناء مرة أخرى، ويمتثل حسنى حاليا إلى العلاج الذى نصحه به الأطباء.

وكان الحفل يعد الأول لتامر حسنى بنادى الشمس، ويقام تحت رعاية أسامة أبو زيد رئيس النادى، وتامر على المدير التنفيذى، وكان من المقرر أن يقدم تامر مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة وأيضًا الجديدة وبالتحديد أغانى ألبومه "عيش بشوقك"، والذى حققت بعض أغانيه نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحها، منها أغنية "عيش بشوقك" و"100 وش".