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مصرع استخباراتي أمريكي في تحطم طائرة بالعراق

عرب وعالم

تحطم طائرة عسكرية (أرشيفية)
تحطم طائرة عسكرية (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، روبيرت مانينغ، مقتل أحد عناصر الاستخبارات العسكرية، وإصابة آخرين، في حادث تحطم طائرة عسكرية بالعراق.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مانينغ للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الإثنين.
وقال المسؤول الأمريكي، إن "تحطم طائرة عسكرية أمس الأحد، في العراق، أدى إلى مصرع عنصر واحد من الخدمة الأمريكية (الاستخبارات العسكرية) كما أصيب عدة أشخاص".
وأضاف أن "جميع أفراد الطاقم تم انتشالهم من قبل عناصر التحالف الدولي (لمحاربة تنظيم داعش) فور وقوع الحادث". وأشار أنه تم اجلاء 3 أشخاص لتلقي مزيد من العلاج بعد الحادث.
ولم يشر مانينغ إلى أسباب تحطم الطائرة العسكرية، إلا أنه قال إنه "لا توجد مؤشرات على أن النيران المعادية هي التي تسببت بالحادث".
وذكر أن الطائرة كانت تقوم بمهمة مشتركة لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
ولفت أن القوات الأمريكية تعمل على استعادة الطائرة بالتعاون مع نظيرتها العراقية.
وقال المسؤول الأمريكي، إن "هذا الحادث يعد بمثابة تذكير بالخطر الملازم لأعمالنا، والمخاطر التي يتعرض لها موظفونا يوميًا في جميع أنحاء العالم".
وأشار أنه تحت إشراف "القيادة المركزية الأمريكية" وحدها يعمل حوالي 5200 عنصر في العراق، و2000 في سوريا و14000 في أفغانستان.
وأكد أن القوات الأمريكية تواصل العمل مع حلفائها لهزيمة "داعش".
وبخصوص سوريا، أفاد مانينغ بأن القوات الأمريكية والتركية تنفذان "خارطة طريق" منبجة (المتفق عليها مع تركيا) في الجزء الشمالي من سوريا.
وأضاف أن "القوات الأمريكية والتركية تقومان بدوريات مستقلة ولكنها منسقة، على طول خط التماس العسكري خارج مدينة منبج (بموجب خارطة الطريق)".
أما بخصوص أفغانستان، أفاد مانينغ أن الجيش الأمريكي يرحب بدعوة الرئيس الأفغاني أشرف غاني، إلى وقف إطلاق النار مع حركة طالبان.
وقال في هذا السياق، إنه "يتعين على طالبان أن تفهم أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو المفاوضات".
وشدد على أن وقف إطلاق النار لن يشمل تنظيمي "داعش" و"القاعدة" أو مجموعات إقليمية أخرى. مشيرًا إلى أن خبراء مكافحة الإرهاب الأمريكيين سيواصلون ملاحقة هؤلاء الإرهابيين.
وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس الأحد، وقفًا مشروطًا لإطلاق النار مع حركة طالبان، بدءًا من اليوم الإثنين، ولمدة 3 أشهر، في حال استجابت الحركة لذلك.
وتشهد أفغانستان مواجهات شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلًا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الأفغانية. -

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