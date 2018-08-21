محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد في بنها

أدى اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، وسط حشد كبير من المصلين بحضور اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية واللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية، والدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الاوقاف، والمستشار ممدوح حشيش رئيس محكمة النقض الأسبق وعضو محكمة القيم العليا، وعدد من الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.





وعقب أداء شعائر الصلاة حرص المواطنون على تهنئة المحافظ بالعيد وسط سعادة غامرة بتواجد وسطهم وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وقام المحافظ عقب الصلاة بمداعبة الأطفال الصغار وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم ابتهاجًا بالعيد.





ومن المقرر أن يقوم المحافظ بجولة على مستشفيات المحافظة وعدد من دور الأيتام للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتقديم التهنئة للأبناء الأيتام فى يوم العيد.



