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بالصور..

محافظ البحر الأحمر يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

قبلي وبحري

صورصلاه العيد
صورصلاه العيد

حسن حمدان

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أدى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وسط حشود من الأهالي والمواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد بمسجد الميناء، يرافقه اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء علي شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة، وعدد من كبار القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة. 
وعقب أداء الصلاة حرص المحافظ علي تهنئة المواطنين بالعيد المبارك، كما قام  المواطنين بتهنئة المحافظ بالعيد وحرصوا على إلتقاط الصور التذكارية معه. 
ومن ناحية أخري قام عدد من شباب المدينة الساحلية بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المتواجدين بساحة المسجد، لرسم البهجة والسرور على وجوههم.








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