مصرع وإصابة 16 في حادث مروع بالبحيرة

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حادث مروع بالبحيرة

توفي 3 أشخاص وأصيب 16 آخرون في حادث تصادم مروع وقع بين سيارتين على للطريق الزراعي السريع، أمام قرية دسونس، بمركز أبو حمص في البحيرة ، وذلك فجر الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى .

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بوقوع حادث بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص ما أسفر عن مصابين ، فتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين .

تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى أبو حمص ، ونُقل المصابين لذات المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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