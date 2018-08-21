» أشياء يجب على "المضحي" فعلها بعد الذبح

21 أغسطس 2018 - 08:38 ص

كشفت دار الإفتاء المصرية عن عدة أمور يستحب للمضحي أن يقوم بها بعد ذبحه للأضحية .



و يستحب للمضحي بعد الذبح أمور، منها، أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا يَنخَع - أي: يتجاوز محل الذبح إلى النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها، وأن يأكل منها ويطعم ويدخر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ» أخرجه أحمد.



والأفضل، بحسب دار الإفتاء، في توزيعها ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: [ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث" رواه أبو موسى الأصفهاني في "الوظائف" وحسنه] اهـ. كما في "المغني" (11/ 109).

