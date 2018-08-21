محافظ البحر الأحمر يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى الغردقة العام والعسكرى

21 أغسطس 2018 - 08:48 ص

زار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، المستشفى العسكري بمدينة الغردقة، للاطمئنان على المرضى وتقديم التهنئة لهم، ولجميع العاملين والأطباء والضباط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يرافقه اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد، واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، وخلال هذه الزيارة أكد عبد الله أن المحافظة تهدف إلى توفير الخدمة الصحية المتكاملة لأهالي البحر الأحمر، وذلك من خلال النهوض بمنظومة القطاع الصحي، ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع على المواطنين.

كما قدم المحافظ بعض الهدايا العينية للمرضى، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وفي نهاية الزيارة وجه المحافظ أيضًا التهنئة لجميع أبناء البحر الأحمر بمناسبة العيد المبارك.

كما زار محافظ البحر الأحمر، مستشفى العام بمدينة الغردقة، للإطمئنان علي المرضى وتقديم التهنئة لهم، ولجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

واستمع المحافظ خلال الزيارة للمرضى واحتياجاتهم للتأكد من تقديم خدمات مميزة لهم، والتأكد من مدى استعداد المستشفي وجاهزيتها لاستقبال المرضى، نظرًا للإقبال الكبير التي تشهده الغردقة خلال هذه الفترة من مصطافي ورواد المحافظة، وقدم بعض الهدايا العينية للمرضى، متمنياً لهم الشفاء العاجل.







