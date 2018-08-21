» تعرف على سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء في أول أيام عيد الأضحى

21 أغسطس 2018 - 09:17 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لينخفض في البنك التجاري الدولي إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع في المصرف العربى الدولى.

أما فى بنك قناة السويس وصل إلى 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، مقابل 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي اليوناني.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.83 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار ثابتا في بنوك القاهرة عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.