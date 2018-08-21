» طوارئ لاستقبال حالات التحرش في العيد

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متابعات- أمينة عبد العال

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بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحي المبارك والتخوف من وجود حالات للتحرش في الأماكن العامة والمتنزهات، أعلنت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عن مكتب لتلقى شكاوى التحرش.

وتتلقى غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 - 01007525600 - 01099299191، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس آب، والبريد الإلكترونى [email protected]

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لافتةً إلى قيام محاميى مكتب شكاوى المرأة بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، مضيفة أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية .


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