  • الثلاثاء 21 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:16 م
بحث متقدم
حدث تصادم

بالأسماء.. مصرع 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالمنيا

محافظ لمني

بالصور.. محافظ المنيا: أنا خادم لكل أبناء المنيا

الرئيس السيسي

بالصور.. الرئيس السيسي يتفقد هناجر وورش إصلاح القوات البحرية

محمد صلاح

كلاتنبيرج: محمد صلاح بريء

وزير المالية

بالصور.. ماكينات بالمترو لفك العملات الورقية وعملة فئة الجنيهين

رمي الجمرات

الحجاج يرمون الجمرات فى منى

رئيس المجلس القومي للمرأة

طوارئ لاستقبال حالات التحرش في العيد

الشيخ الشعراوي في الحج

شاهد.. خطبة الشيخ الشعراوى على جبل عرفات

الدولار

تعرف على سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء في أول أيام عيد الأضحى

درجات الحرارة

تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

المالية..

بالصور.. ماكينات بالمترو لفك العملات الورقية وعملة فئة الجنيهين

آخر الأخبار

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"المالية" تكشف حقيقة إصدار عملات معدنية فئة 5 جنيهات

#

بيع جنيه مصري في مزاد مقابل 26.4 ألف دولار

#

الدولار ينتعش واليورو يرتعش في تعاملات اليوم

#

تعرف على أسعار العملات اليوم

المالية

عملة معدنية

عملة ورقية

تدرس وزارة المالية عقد اتفاق مع إحدى الشركات الأوروبية للحصول على عدد من ماكينات الصراف الآلي التي تتيح للمواطنين الحصول علي عملات معدنية مقابل عملات ورقية (ماكينات الفكة) فمثلا تمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية.
وذكر بيان أصدرته الوزارة  اليوم الثلاثاء أنه سيتم تجربة تشغيل إحدى تلك الماكينات التى تم توفيرها من الشركة المنتجة للتجربة مجانًا قبل التعاقد للتحقق من فائدة الاستخدام وسيتم إتاحتها خلال فترة قصيرة في المحطات الرئيسية لمترو الأنفاق بالقاهرة تسهيلاً علي المواطنين حيث تتيح لهم الحصول على ما يحتاجونه من فكة  لشراء تذاكر المترو، وتجدر الإشارة الى أنه ينتظر تعميم تلك الماكينات في غالبية محطات المترو مستقبلاً بعد التأكد من نجاح التجربة واستفادة المواطنين فعلاً منها.
وأشار البيان إلى أنه للتسهيل على المواطنين وحلا لمشكلات الفكة فإن الوزارة تدرس أيضًا حاليًا إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين، لمزيد من التيسير علي المواطنين وعلى غرار العملات المعدنية من ذات الفئة التي تطرحها بعض الدول العربية والأوروبية للتخفيف عن مواطنيها، لافتا إلى أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بطرح كميات أكبر من العملات المعدنية المساعدة من الفئات المختلفة لتوفيرها بالأسواق.


ومن جانبه أكد عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة انتهاء المصلحة من تجهيز كميات كبيرة من الفكة لطرحها بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذي تشهد الحركة التجارية خلاله انتعاشًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء.


وأوضح رئيس مصلحة سك العملة أنه سيتم خلال العام المالي الحالي طرح كميات أكبر من العملات المعدنية التي طرحت في العام الماضي بفضل زيادة إنتاج مصلحة سك العملة بصورة كبيرة تنفيذا لخطة العمل التي اعتمدها محمد معيط وزير المالية.


وقال إنه خلال العام المالي الماضي تم سك جميع فئات العملة المعدنية المتداولة وشملت سك 51 مليون قرص معدني فئة الجنيه و26 مليون قرص معدني فئة 50 قرشًا و91 ألف قرص معدني فئة 25 قرش وهذا حسب الخطة المدرجة وطبقًا لاحتياج السوق.


من جانبه قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة، إن المصلحة تتيح للعديد من الجهات العامة عملات مساعدة من فئات (الجنيه، 50 قرشًا، 25 قرشًا)، وأن إجمالي الفكة التي يتم طرحها شهريًا حاليا تبلغ قيمتها قرابة الـ7 ملايين جنيه يتم توزيعها لتوفير السيولة في الأسوق.


وأضاف خضر أن مصلحة الخزانة العامة تخصص يوميًا لمترو الإنفاق عملات معدنية بقيمة 250 ألف جنيه ما يمثل نسبة 40% من إجمالي الفكة التي يتم طرحها في السوق، في حين تحصل المحافظات على نسبة 30% من الفكة المطروحة و17% لهيئة البريد المصري كما نخدم منشآت القطاع الخاص التجارية الكبرى مثل كارفور ومترو ماركت، ونطرح للجمهور عبر منافذ مصلحة الخزانة العامة 13% من هذه العملات المعدنية.

    



 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

درس عمران خان للنخبة المصرية والعربية

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على الفوائد السحرية للكركم
» بالصور.. محافظ المنيا يهنئ أطفال مؤسستي البنين والبنات بعيد الأضحى
» بالأسماء.. مصرع 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالمنيا
» بالصور.. محافظ المنيا: أنا خادم لكل أبناء المنيا
» بالصور.. محافظ المنيا يهنئ أجهزة الأمن بحلول عيد الأضحى
» شاهد .. طريق سهلة لعمل طواجن اللحمة
» بالفيديو.. طريقة جديدة لعمل "فتة اللحم"
» بالصور.. الرئيس السيسي يتفقد هناجر وورش إصلاح القوات البحرية
» كلاتنبيرج: محمد صلاح بريء
» بالصور.. ماكينات بالمترو لفك العملات الورقية وعملة فئة الجنيهين
» الحجاج يرمون الجمرات فى منى

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء