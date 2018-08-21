  • الثلاثاء 21 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:17 م
بحث متقدم
حدث تصادم

بالأسماء.. مصرع 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالمنيا

محافظ لمني

بالصور.. محافظ المنيا: أنا خادم لكل أبناء المنيا

الرئيس السيسي

بالصور.. الرئيس السيسي يتفقد هناجر وورش إصلاح القوات البحرية

محمد صلاح

كلاتنبيرج: محمد صلاح بريء

وزير المالية

بالصور.. ماكينات بالمترو لفك العملات الورقية وعملة فئة الجنيهين

رمي الجمرات

الحجاج يرمون الجمرات فى منى

رئيس المجلس القومي للمرأة

طوارئ لاستقبال حالات التحرش في العيد

الشيخ الشعراوي في الحج

شاهد.. خطبة الشيخ الشعراوى على جبل عرفات

الدولار

تعرف على سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء في أول أيام عيد الأضحى

درجات الحرارة

تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

المنيا

بالصور.. محافظ المنيا يهنئ أطفال مؤسستي البنين والبنات بعيد الأضحى

قبلي وبحري

محافظ المنيا داخل مؤسسة البنين
محافظ المنيا داخل مؤسسة البنين

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

بالصور.. محافظ المنيا يهنئ أجهزة الأمن بحلول عيد الأضحى

#

بالصور.. محافظ المنيا: أنا خادم لكل أبناء المنيا

#

محافظ المنيا يسلم كراسي متحركة لشقيقين من ذوى الاحتياجات الخاصة

#

محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل

محافظ المنيا

تهنئة

مدينة المنيا

مؤيسسة لبنين

 زار عصام البديوى، محافظ المنيا، مؤسستي البنين والبنات بالمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث قدم التهنئة للأطفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما قدم العيدية وملابس العيد للأطفال.

رافق المحافظ في زيارته محمد سيد رئيس مدينة المنيا والعقيد اكرم علي المستشار العسكري للمحافظة.

استمع المحافظ لطلبات عدد من الأطفال، ووعد بتلبيتها، وأعرب عن سعادته بمشاركة الأطفال الاحتفال بالعيد، قائلا: "إننا جميعًا مسئولون عن إسعاد الأطفال وإدخال البهجة والفرحة على قلوبهم، والمحافظة لن تتوان في تقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

درس عمران خان للنخبة المصرية والعربية

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على الفوائد السحرية للكركم
» بالصور.. محافظ المنيا يهنئ أطفال مؤسستي البنين والبنات بعيد الأضحى
» بالأسماء.. مصرع 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالمنيا
» بالصور.. محافظ المنيا: أنا خادم لكل أبناء المنيا
» بالصور.. محافظ المنيا يهنئ أجهزة الأمن بحلول عيد الأضحى
» شاهد .. طريق سهلة لعمل طواجن اللحمة
» بالفيديو.. طريقة جديدة لعمل "فتة اللحم"
» بالصور.. الرئيس السيسي يتفقد هناجر وورش إصلاح القوات البحرية
» كلاتنبيرج: محمد صلاح بريء
» بالصور.. ماكينات بالمترو لفك العملات الورقية وعملة فئة الجنيهين
» الحجاج يرمون الجمرات فى منى

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء