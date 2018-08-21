» بالصور.. محافظ المنيا: أنا خادم لكل أبناء المنيا

21 أغسطس 2018 - 11:48 ص

استقبل عصام البديوي، محافظ المنيا، المهنئين بعيد الأضحى المبارك، بالقاعة الكبرى بمبنى ديوان عام المحافظة، وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة.

وقدمت كل أطياف وفئات المجتمع التهنئة للمحافظ بالعيد، معربين عن أمنياتهم بأن يعم الخير والأمان على ربوع مصر، وأن يوفق قادتها إلى ما فيه الخير لمصلحة البلاد.

قال المحافظ، إن أيام العيد المباركة التي نعيشها تعكس الوحدة والسلام بين كل أبناء الوطن الواحد، مطالبًا الجميع بالعمل والإخلاص من أجل تحقيق مصلحة أبناء المحافظة.

وأضاف: "أنا خادم لكل مواطن على أرض محافظة المنيا، والمواطن يجب أن يقابل في كل مؤسسات الدولة وخاصة التنفيذية بكل ترحاب وتقدير".