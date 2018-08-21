» يتيم لـ محافظ القليوبية: أنا حلم حياتي أدخل الكلية الحربية

21 أغسطس 2018 - 01:37 م

وسط حالة من الحزن والإحباط واليأس طالب سيد محمد علي الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة ومن نزلاء دار الأيتام للبنين ببنها من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أن يساعده في دخول الكلية الحربية وأن المشكلة تكمن في طلب الجهات المختصة خطابًا من مديرية التضامن موجهًا لها.وأضاف الطالب ان حلم حياته هو أن يدخل الكلية الحربية ويكون ضابطًا في القوات المسلحة وينال شرف الخدمة في الجيش المصري.وأكد سيد، أنه تقدم للاختبارات الكلية الحربية واجتازها جميعها ولكن خطاب التضامن قضي على حلمه، وطالب من المحافظ بالتدخل لإنهاء تلك المشكلة والتي تكاد ان تدمر مستقبله والقضاء على حلم حياته.وأضاف السيد إذا كان هناك رفض لدخولنا الكلية الحربية فلماذا يطلبوننا ونحن أيتام لتأدية الخدمة العسكرية.ومن جانبه وجه محافظ القليوبية وكيل وزارة التضامن بسرعة مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة إذا كان الطالب قبل في الكلية الحربية من عدمه، حتي يرى اتجاهًا آخر لمستقبله بدلاً من انتظاره لحلم قد يكون صعب المنال.وقال المحافظ للطالب: "أتمني ألا أجدك محبطًا بهذه الدرجة وأنت وباقي زملائك في مقتبل العمر والمستقبل إمامكم، واذا كانت تنطبق عليك شروط دخول الكلية الحربية فأنا أتمني أن تكون من ضباط القوات المسلحة".