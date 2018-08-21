المفتى: يجوز صعق الأضحية قبل ذبحها

21 أغسطس 2018 - 03:45 م

أفتى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بجواز استخدام الصعق الكهربائى للأضحية قبل ذبحها لإضعاف مقاومتها، إلا أن ذلك بشروط.

وقال علام، في فتوى له بحسب صحيفة "التحرير"، إنه يجوز شرعا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون.

واشترط مفتى الجمهورية فى فتواه ، ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية، فتكون حلالًا حينئذٍ. فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.

واستند مفتى الجمهورية فى فتواه إلى قوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ مضيفا: "قال العلماء إحسان الذبح في البهائم الرفق بها؛ فلا يصرعها بعنف، ولا يجرها من موقع إلى آخر، وإحداد آلة الذبح، ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد".