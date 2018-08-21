الإفراج عن 2376 من نزلاء السجون

21 أغسطس 2018 - 04:09 م

أفرجت مصلحة السجون، تحت إشراف اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، عن 2376 من نزلاء السجون، من بينهم 627 غارما وغارمة، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين"، بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

جاء قرار الإفراج تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم.

وتم الإفراج عن 627 غارما وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق "تحيا مصر" وبعض منظمات المجتمع المدني.

وتنفيذاً للقرار رقم (391/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقام قطاع السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1088) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (661) نزيلاً إفراجاً شرطياً.